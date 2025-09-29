Gaia Costa investita e uccisa dalla moglie dell’ad di Lufthansa l’autopsia | Trauma cranico fatale

Dopo l’autopsia, la procura ha dato il via libera ai funerali della 24enne Gaia Costa che si terranno nel pomeriggio di oggi, martedì 15 luglio, nella cattedrale di San Pietro alle 17.30 a Tempio Pausania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gaia - costa

Gaia Costa, gli esiti dell’autopsia chiariscono la dinamica: com’è morta la 24enne

Gaia Costa investita e uccisa da turista sulle strisce a Porto Cervo: il disperato gesto per salvarsi

Gaia Costa, uccisa da un Suv sulle strisce: la top manager indagata (moglie dell'ad di Lufthansa) è tornata in Germania

Ginevra Russo Boutique. . Ce l’ho fattaaa! Ecco a voi la collezione di GAIA ma non finisce qui…CONDIVIDETE amiche ? - facebook.com Vai su Facebook

Gaia Costa investita e uccisa a Porto Cervo: la manager non era al telefono - Porto Cervo La manager tedesca Vivian Spohr non stava utilizzando il telefono mentre era alla guida del suv che, lo scorso luglio a Porto Cervo, aveva travolto e ucciso sulle strisce pedonali Gaia Cos ... Si legge su lanuovasardegna.it

Gaia uccisa sulle strisce a 24 anni, dinamica ancora da chiarire: la manager non era al telefono - Porto Cervo Vivian Spohr non stava utilizzando il telefono mentre era alla guida del potente Suv Bmv X5 che aveva travolto e ucciso sulle strisce pedonali Gaia Costa, 24 anni, di Tempio. msn.com scrive