gaga si prende anche la radio

Ha impiegato qualche settimana ma poi, piano piano, Lady Gaga (nella foto) è arrivata finalmente al primo posto dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Il pezzo è The dead dance, probabilmente non uno dei suoi capolavori ma sicuramente capace di entrare nella memoria dell'ascoltatore non soltanto perché è parte della seconda stagione di Mercoledì, la serie di Netflix che si allarga su di un orizzonte di pubblico assai ampio. The Dead dance mostra una Lady Gaga selvaggia e rabbiosamente oscura, una delle tante facce di questa matrioska del pop praticamente imprevedibile (e arriva a Milano tra poco, al Forum il 19 ottobre).

