Furto di carburante a Salerno nel cantiere TAV ladro in fuga nelle campagne

Un uomo della provincia di Salerno è stato denunciato per furto di carburante nel cantiere TAV, sorpreso dalla Polizia durante un controllo notturno. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Il 24 settembre scorso la Polizia di Stato ha provveduto a denunciare all'Autorità Giudiziaria competente un uomo, residente nella provincia di Salerno, per il reato di furto di carburante all'interno

