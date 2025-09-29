Furto di carburante a Salerno nel cantiere TAV ladro in fuga nelle campagne
Un uomo della provincia di Salerno è stato denunciato per furto di carburante nel cantiere TAV, sorpreso dalla Polizia durante un controllo notturno. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Ruba carburante nel cantiere della nuova linea ferroviaria Salerno - Reggio - Il 24 settembre scorso la Polizia di Stato ha provveduto a denunciare all’Autorità Giudiziaria competente un uomo, residente nella provincia di Salerno, per il reato di furto di carburante all’interno ... Da msn.com