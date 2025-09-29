Furto dall’auto a Limbiate poi con le chiavi svuotano la casa di Solaro

Rubano le chiavi di casa dall’auto poi entrano indisturbati e devastano l’appartamento a Solaro. La brutta esperienza è stata vissuta ieri sera, domenica 28 settembre, da una donna di Solaro, che ha raccontato tutto sulla pagina Facebook “Questa è Solaro”, pubblicando anche due fotogrammi del sistema di videosorveglianza di casa con i volti dei due . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Furto dall’auto a Limbiate, poi con le chiavi svuotano la casa di Solaro

In questa notizia si parla di: furto - dall

Furto alla Mac Autoadesivi, il ladro dentro gli uffici messo in fuga dall’allarme

“Distrutto dalla violenza del sospetto”: è morto suicida Eric Freymond, il banchiere accusato dall’erede di Hérmes del “furto del secolo”

Aversa, tentato furto al bar-tabacchi “Lama”: ladri messi in fuga dall’allarme

Furto alla Mac Autoadesivi, il ladro dentro gli uffici messo in fuga dall’allarme - X Vai su X

FURTO D'AUTO A FOGGIA SVENTATO DALLA POLIZIA Ancora un colpo in città con la tecnica della "spintarella", ma questa volta arrivano gli agenti e i ladri sono costretti ad abbandonare il veicolo e fuggire - facebook.com Vai su Facebook

Furto dall’auto a Limbiate, poi con le chiavi svuotano la casa di Solaro - Rubano le chiavi di casa dall’auto poi entrano indisturbati e devastano l’appartamento a Solaro. Secondo ilnotiziario.net

Furti in casa utilizzando le chiavi rubate - Mentre la banda si era divisa e operava soprattutto nel brindisino uno dei componenti aveva escogitato una tecnica di furto decisamente singolare. Da lanazione.it