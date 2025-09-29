Furto alla Mac Autoadesivi il ladro dentro gli uffici messo in fuga dall’allarme
Capraia e Limite (Firenze), 29 settembre 2025 – Ladri in azione ieri all’ azienda del gruppo Fralex e Mac Autoadesivi di Capraia e Limite. Qualcuno col volto coperto ha manomesso alcuni veicoli aziendali nel piazzale, forzato una finestra e distrutto il distributore delle bevande negli uffici (alla ricerca di monete, probabilmente) prima che l’allarme lo costringesse a darsi alla fuga. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per trovare indizi utili. In base alle prime ricostruzioni, il ladro in questione sarebbe un uomo che, con il volto coperto da un passamontagna, si sarebbe introdotto nell’azienda arrampicandosi e scavalcando il cancello di recinzione per poi dirigersi verso uno dei mezzi aziendali, dal quale avrebbe asportato un oggetto non ancora identificato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: furto - autoadesivi
La gioia di avere in dono il cappellino di Kamil Majchrzak. La delusione per il furto subito per mano di un milionario polacco. Il video del brutto episodio diventato virale in pochi giorni. E’ vergognoso quanto accaduto al termine del match degli Us Open vinto d - facebook.com Vai su Facebook
Furto alla Mac Autoadesivi, il ladro dentro gli uffici messo in fuga dall’allarme - I filmati della videosorveglianza al vaglio dei carabinieri che seguono le indagini. Come scrive msn.com
Furto a Capraia e Limite al gruppo Fralex e Mac autoadesivi. Indagini in corso - Furto nelle prime ore di oggi presso gli stabilimenti del gruppo Fralex e Mac autoadesivi, a Capraia e Limite. Da gonews.it