Furto alla Mac Autoadesivi il ladro dentro gli uffici messo in fuga dall’allarme

Capraia e Limite (Firenze), 29 settembre 2025 – Ladri in azione ieri all’ azienda del gruppo Fralex e Mac Autoadesivi di Capraia e Limite. Qualcuno col volto coperto ha manomesso alcuni veicoli aziendali nel piazzale, forzato una finestra e distrutto il distributore delle bevande negli uffici (alla ricerca di monete, probabilmente) prima che l’allarme lo costringesse a darsi alla fuga. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per trovare indizi utili. In base alle prime ricostruzioni, il ladro in questione sarebbe un uomo che, con il volto coperto da un passamontagna, si sarebbe introdotto nell’azienda arrampicandosi e scavalcando il cancello di recinzione per poi dirigersi verso uno dei mezzi aziendali, dal quale avrebbe asportato un oggetto non ancora identificato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

