furto al supermarket spesa da mille euro prese quattro ladre

Volevano scappare dal supermercato del Portello con mille euro di merce non pagata. Ma alle quattro donne, di 38, 24, 23 e 20 anni, tutte di nazionalità marocchina, è andata male: sono state bloccate dagli addetti alla sicurezza e poi arrestate dalla polizia con l’accusa di furto aggravato in concorso, sabato pomeriggio. Gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro sono entrati in azione alle 17.30, non appena è arrivata la segnalazione dall’Iper di via Grosotto: le donne avrebbero tentato di oltrepassare le casse portando con sé alimenti e altri prodotti senza aver saldato il conto. Saranno processate per direttissima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

