Furti nelle auto in sosta ad Acilia | fermati due giovani
Acilia, 29 settembre 2025 – Nella notte, verso le ore 1,30, diversi abitanti di via Ippolito Desideri, ad Acilia, hanno contattato il 112 segnalando due persone che stavano danneggiando le auto regolarmente parcheggiate in strada per rubarvi all’interno. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della stazione di Roma Casal Palocco che hanno fermato due ragazzi, uno 26 anni romano e l’altro 21 anni romeno, sorpresi mentre infrangevano una delle auto. Da un sopralluogo effettuato, i Carabinieri ne hanno trovato in totale ben 4 con i vetri infranti e “visitate” all’interno. I carabinieri li hanno anche trovati in possesso di numerosi arnesi da scasso e sono stati entrambi arrestati per tentato furto aggravato e danneggiamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: furti - auto
Bar Donatello, titolari esasperati. Multa per l’auto sul marciapiede: “Volevamo solo evitare altri furti”
Furti nei parcheggi, presa la banda: rubavano le borse lasciate in auto
Furti nelle auto in sosta: due strade nel mirino a Bologna
Ostia Antica, atti vandalici e furti ai danni delle auto. I residenti protestano - facebook.com Vai su Facebook
Centralina e chiavi esagonali, le giovani specialiste dei furti incastrate dal segnale Gps dell'auto rubata - Le due ragazze sono state fermate dalla polizia dopo aver rubato una utilitaria all'Alessandrino Nemmeno trentenni ma già navigate nel furto delle auto. Segnala romatoday.it
Arrestati dalla Polizia di Stato due fratelli colti in flagranza mentre depredavano auto in sosta - Nella notte fra sabato e domenica scorsa, la Polizia di Stato ha arrestato due fratelli, italiani, intercettati mentre si aggiravano sulle vie del quartiere Saione dopo che pochi istanti prima avevano ... Da lanazione.it