Furti nelle auto in sosta ad Acilia | fermati due giovani

Acilia, 29 settembre 2025 – Nella notte, verso le ore 1,30, diversi abitanti di via Ippolito Desideri, ad Acilia, hanno contattato il 112 segnalando due persone che stavano danneggiando le auto regolarmente parcheggiate in strada per rubarvi all’interno. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della stazione di Roma Casal Palocco che hanno fermato due ragazzi, uno 26 anni romano e l’altro 21 anni romeno, sorpresi mentre infrangevano una delle auto. Da un sopralluogo effettuato, i Carabinieri ne hanno trovato in totale ben 4 con i vetri infranti e “visitate” all’interno. I carabinieri li hanno anche trovati in possesso di numerosi arnesi da scasso e sono stati entrambi arrestati per tentato furto aggravato e danneggiamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it