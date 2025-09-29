Furti a raffica e dipendenti da proteggere

FOLIGNO Allarme sicurezza nel settore ferroviario. I furti di rame si moltiplicano e in un anno hanno già raggiunto un valore di 700mila euro circa. "Ma ciò che chiediamo è che il Gruppo Ferrovie dello Stato intervenga a tutela dei dipendenti". Lo chiede il segretario della Fit Cisl Umbria, Fabio Ciancabilla. Il sindacato ha convocato una conferenza stampa oggi alle 10.30 in via La Louviere 1, a seguito dell'ennesimo ingente furto di rame avvenuto a Foligno nella nottata tra sabato e domenica e ad altri atti di aggressione ai dipendenti del Gruppo Fs". "Quello dell'ultima notte - spiega Ciancabilla – è stato un tentativo di furto: i ladri di fatto sono stati messi in fuga dall'arrivo dei colleghi.

