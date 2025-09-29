Furti a Bagnara Calabra e Palmi arresti e denunce | così sono stati rubati 25mila euro di energia

Due arresti e due denunce tra Bagnara Calabra e Palmi per furto di energia: scoperti allacci abusivi durante controlli dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Furti a Bagnara Calabra e Palmi, arresti e denunce: così sono stati rubati 25mila euro di energia

In questa notizia si parla di: furti - bagnara

Nota stampa del 26 settembre 2025 BAGNARA CALABRA (RC): SCOPERTO DEPOSITO EDILE ABUSIVO E GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI. DUE DENUNCE E SEQUESTRO DI 2.000 MQ I Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra, nel corso di mirati se - facebook.com Vai su Facebook

Furti a Bagnara Calabra e Palmi, arresti e denunce: così sono stati rubati 25mila euro di energia - Due arresti e due denunce tra Bagnara Calabra e Palmi per furto di energia: scoperti allacci abusivi durante controlli dei Carabinieri. Lo riporta virgilio.it

Bagnara Calabra e Palmi: scoperto dai carabinieri il “trucco” per rubare energia - Il fenomeno degli allacci abusivi non è solo una truffa ai danni delle aziende ma un rischio per la collettività ... Come scrive reggiotv.it