Furio Focolari da Tomba la bomba alla fede laziale L' addio al giornalista

Una vita in discesa, sulla neve, per raccontare le imprese di Alberto Tomba. Ma anche sulla strada, da vero cronista, come quando nel 1978 arrivò sul luogo del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro in via Michelangelo Caetani, a Roma. Furio Focolari è morto domenica 28 settembre all'età di 78. 🔗 Leggi su Romatoday.it

