Washington D.C. – Momenti di tensione nelle vicinanze della Casa Bianca, dove un veicolo del Secret Service ha preso fuoco nel pomeriggio, costringendo le autorità a bloccare temporaneamente alcune strade adiacenti. Secondo quanto riportato dal sito JustTheNews.com, l’incendio si è verificato in un SUV di servizio, parcheggiato all’angolo tra 18th Street e Pennsylvania Avenue, a pochi passi dalla residenza presidenziale. Il fuoco si è sviluppato all’interno del veicolo, precisamente sul sedile posteriore, ma non si registrano feriti. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fuoco e fiamme a pochi passi dalla Casa Bianca, proprio mentre arriva Netanyahu: cosa succede