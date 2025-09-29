Fuga di gas nel garage occupato da abusivi | denunciati tre stranieri e il proprietario

Mogliano (Macerata), 29 settembre 2025 – Fuga di gas in centro a Mogliano con un 26enne trovato incosciente sopra un materasso: scattano tre denunce. I carabinieri della stazione di Mogliano, in seguito a una indagine avviata dopo una fuga di gas avvenuta in centro, hanno denunciato tre pakistani, rispettivamente di 26, 32 e 63 anni, impiegati nel settore agricolo. Il primo è stato denunciato per invasione di edificio, il secondo per favoreggiamento e tutti e tre per violazione del divieto di detenere bombole gpl in ambienti chiusi e interrati a causa del rischio di accumulo di gas ed esplosioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

