Frosinone manomette per tre volte il braccialetto elettronico | il giudice lo fa tornare in carcere

Notizie.virgilio.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di Frosinone è stato arrestato dopo aver manomesso il braccialetto elettronico imposto per atti persecutori. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

frosinone manomette per tre volte il braccialetto elettronico il giudice lo fa tornare in carcere

© Notizie.virgilio.it - Frosinone, manomette per tre volte il braccialetto elettronico: il giudice lo fa tornare in carcere

In questa notizia si parla di: frosinone - manomette

frosinone manomette tre volteFrosinone, manomette per tre volte il braccialetto elettronico: il giudice lo fa tornare in carcere - Un giovane di Frosinone è stato arrestato dopo aver manomesso il braccialetto elettronico imposto per atti persecutori. Da virgilio.it

frosinone manomette tre volteFrosinone, lotta all’inquinamento: in arrivo nuovi vigili - Dopo l’inserimento di un’unità presa dalle liste di mobilità qualche settimana fa, sono in corso, infatti, ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Frosinone Manomette Tre Volte