Frosinone-Cesena martedì 30 settembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Infobetting.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Frosinone e Cesena sono appaiati nella classifica di Serie B a quota 11 punti, insieme al Palermo, a -2 dalla nuova capolista solitaria Modena che domenica battendo il Pescara a sfruttato il pareggio tra romagnoli e siciliani al “Dino Manuzzi”. I padroni di casa da parte loro invece restano sulla vittoria per 5-1 sul campo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

