Fritz il figlio d’arte californiano che ama il calcio e ha investito nei videogames Marca

Ilnapolista.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la semifinale allo Us Open e una Laver Cup vinta da protagonista tra le fila del Team World, Taylor Fritz ha impreziosito il suo mese di settembre raggiungendo la finale dell’Atp 500 di Tokyo. Reduce dai successi contro Diallo, Borges e Korda, il 27enne californiano ha regolato in mattinata il connazionale Jenson Brooksby con un netto 6-4, 6-3: nell’ultimo atto della kermesse giapponese se la vedrà con il numero uno al mondo Carlos Alcaraz. Ciò ha attirato l’attenzione dei colleghi spagnoli di Marca, che gli hanno dedicato un lungo focus soffermandosi sulle origini del suo percorso e su inedite curiosità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

fritz il figlio d8217arte californiano che ama il calcio e ha investito nei videogames marca

© Ilnapolista.it - Fritz, il figlio d’arte californiano che ama il calcio e ha investito nei videogames (Marca)

In questa notizia si parla di: fritz - figlio

Cerca Video su questo argomento: Fritz Figlio D8217arte Californiano