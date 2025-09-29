Dopo la semifinale allo Us Open e una Laver Cup vinta da protagonista tra le fila del Team World, Taylor Fritz ha impreziosito il suo mese di settembre raggiungendo la finale dell’Atp 500 di Tokyo. Reduce dai successi contro Diallo, Borges e Korda, il 27enne californiano ha regolato in mattinata il connazionale Jenson Brooksby con un netto 6-4, 6-3: nell’ultimo atto della kermesse giapponese se la vedrà con il numero uno al mondo Carlos Alcaraz. Ciò ha attirato l’attenzione dei colleghi spagnoli di Marca, che gli hanno dedicato un lungo focus soffermandosi sulle origini del suo percorso e su inedite curiosità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fritz, il figlio d’arte californiano che ama il calcio e ha investito nei videogames (Marca)