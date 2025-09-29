Freddo in arrivo | l’Italia subirà un brusco tracollo termico

Roma - Un grande vortice freddo coinvolgerà il Mediterraneo, provocando un marcato calo delle temperature su tutta la Penisola e instabilità diffusa già dalla settimana. Nei prossimi giorni l’Italia si prepara a una fase di raffreddamento intenso. Dopo un breve riscaldamento temporaneo in avvio di settimana, l’aria fredda prenderà il sopravvento: già da martedì le temperature inizieranno a scendere e giovedì è previsto un crollo termico generalizzato. A generare questo peggioramento sarà un vortice freddo che si affermerà sul bacino del Mediterraneo, provocando fenomeni localizzati di maltempo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Freddo in arrivo: l’Italia subirà un brusco tracollo termico Leggi anche: Crollo termico in arrivo: L’Italia passa dal caldo anomalo al freddo invernale Leggi anche: Meteo Liguria: brusco calo termico in arrivo, le previsioni per la settimana La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Freddo in arrivo sull'Italia: ecco quando sarà addirittura intenso, gli aggiornamenti - Insomma, stiamo per arrivare all’epilogo di questa fase contrassegnata da un clima davvero poco consono al mese di Dicembre. ilmeteo.it Dopo il maltempo in arrivo un’ondata di freddo: la data - Dopo tanta pioggia si prospetta un periodo molto freddo per l'Italia con un sensibile calo termico e il ritorno della neve a bassissima quota: cosa si prospetta per fine anno e i primi giorni del 2026 ... msn.com

Freddo polare e neve in arrivo anche in Lombardia: quando e dove. Le previsioni meteo - Anche se per il calendario siamo ancora in autunno, sembra proprio che stia per arrivare una vera svolta meteo. ilgiorno.it

Il meteo nel piatto: freddo in arrivo la prossima settimana, i consigli su cosa mangiare e bere - facebook.com facebook

Meteo, settimana di Natale instabile, in arrivo il ciclone invernale con freddo e neve x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.