Freddo in arrivo | l’Italia subirà un brusco tracollo termico

Roma - Un grande vortice freddo coinvolgerà il Mediterraneo, provocando un marcato calo delle temperature su tutta la Penisola e instabilità diffusa già dalla settimana. Nei prossimi giorni l’Italia si prepara a una fase di raffreddamento intenso. Dopo un breve riscaldamento temporaneo in avvio di settimana, l’aria fredda prenderà il sopravvento: già da martedì le temperature inizieranno a scendere e giovedì è previsto un crollo termico generalizzato. A generare questo peggioramento sarà un vortice freddo che si affermerà sul bacino del Mediterraneo, provocando fenomeni localizzati di maltempo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Freddo in arrivo: l’Italia subirà un brusco tracollo termico

