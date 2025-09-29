Freddo in arrivo | l’Italia subirà un brusco tracollo termico

Un fronte di aria fredda sta per interessare l’Italia, portando un significativo calo delle temperature e condizioni di instabilità su tutto il territorio. Questa ondata di maltempo, causata da un vortice in attraversamento il Mediterraneo, si prevede si faccia sentire già dalla prossima settimana, influenzando le condizioni climatiche delle regioni italiane.

Roma - Un grande vortice freddo coinvolgerà il Mediterraneo, provocando un marcato calo delle temperature su tutta la Penisola e instabilità diffusa già dalla settimana. Nei prossimi giorni l'Italia si prepara a una fase di raffreddamento intenso. Dopo un breve riscaldamento temporaneo in avvio di settimana, l'aria fredda prenderà il sopravvento: già da martedì le temperature inizieranno a scendere e giovedì è previsto un crollo termico generalizzato. A generare questo peggioramento sarà un vortice freddo che si affermerà sul bacino del Mediterraneo, provocando fenomeni localizzati di maltempo.

