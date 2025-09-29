Freddo e pioggia in arrivo | settimana di ottobre tra temporali e crollo termico
Roma - Dopo un inizio stabile e soleggiato, l’Italia sarà investita da un fronte freddo che porterà rovesci, temporali, vento forte e un netto calo delle temperature. La nuova settimana segnerà l’arrivo del freddo fuori stagione sull’Italia. Dopo un martedì relativamente tranquillo, caratterizzato da prevalenza di sole e clima ancora gradevole, da mercoledì 1 ottobre una perturbazione in discesa dal Nord Europa determinerà un marcato peggioramento con rovesci diffusi, temporali e un deciso crollo termico che accompagnerà l’inizio di ottobre. Domani, martedì 30 settembre, il tempo resterà in gran parte stabile: al Nord, si registreranno solo locali rovesci sul Nordest in serata, specie su Veneto ed Emilia, con temperature in lieve calo tra 18 e 23°C. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
