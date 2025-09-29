L’Italia si prepara a un cambiamento climatico in ottobre, con l’arrivo di un fronte freddo che porterà pioggia, temporali e un calo delle temperature. Dopo giorni di tempo stabile, le condizioni atmosferiche si modificheranno, accompagnate da venti intensi e un clima più fresco. Questa fase segna un deciso passaggio stagionale, influenzando le attività quotidiane e la situazione meteo complessiva nel paese.

Roma - Dopo un inizio stabile e soleggiato, l’Italia sarà investita da un fronte freddo che porterà rovesci, temporali, vento forte e un netto calo delle temperature. La nuova settimana segnerà l’arrivo del freddo fuori stagione sull’Italia. Dopo un martedì relativamente tranquillo, caratterizzato da prevalenza di sole e clima ancora gradevole, da mercoledì 1 ottobre una perturbazione in discesa dal Nord Europa determinerà un marcato peggioramento con rovesci diffusi, temporali e un deciso crollo termico che accompagnerà l’inizio di ottobre. Domani, martedì 30 settembre, il tempo resterà in gran parte stabile: al Nord, si registreranno solo locali rovesci sul Nordest in serata, specie su Veneto ed Emilia, con temperature in lieve calo tra 18 e 23°C. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Freddo e pioggia in arrivo: settimana di ottobre tra temporali e crollo termico

Leggi anche: Freddo e pioggia in arrivo: settimana di ottobre tra temporali e crollo termico

Leggi anche: Freddo e pioggia in arrivo: settimana di ottobre tra temporali e crollo termico

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Previsioni meteo: settimana di Natale instabile, in arrivo freddo con pioggia e neve; Meteo, cambia tutto: in arrivo freddo, piogge e neve; Verso Capodanno con sole e gelate notturne. Ondata di freddo da San Silvestro (ma senza neve); Meteo Roma Capodanno, le previsioni per il 31 dicembre: freddo in arrivo dalla Russia, ma senza pioggia.

Meteo, previsioni Capodanno 2026: freddo artico in arrivo sull’Italia - Maltempo con pioggia, neve e un brusco calo delle temperature in arrivo sull’Italia tra la fine del 2025 e un gelido Capodanno 2026. msn.com