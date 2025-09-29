Roma - Le proiezioni meteo indicano un inizio di ottobre instabile con temperature sotto la media, piogge concentrate al Centro-Sud e un graduale ritorno alla normalità dopo la seconda settimana. Ottobre si apre con un clima decisamente autunnale: le ultime analisi dei modelli previsionali confermano un periodo caratterizzato da freddo precoce, instabilità diffusa e precipitazioni localizzate. Dopo il brusco calo termico di fine settembre, la prima parte del mese continuerà a essere segnata da valori inferiori alle medie stagionali, specie al Centro-Nord, dove le correnti fredde provenienti dall’Europa orientale manterranno il clima rigido e variabile. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Freddo e piogge fino a metà ottobre: il meteo annuncia un autunno anticipato

Leggi anche: Previsioni meteo: dall’autunno mite alle piogge di metà novembre

Leggi anche: Meteo: sole (e freddo) fino a domenica, poi tornano le piogge

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Meteo Italia – freddo entro il Capodanno? Intanto maltempo con piogge e neve fino a Natale poi pausa - maltempo in Italia nei prossimi giorni con piogge e neve, tra Natale e weekend pausa asciutta ma possibile freddo per Capodanno ... centrometeoitaliano.it