Freddo e piogge fino a metà ottobre | il meteo annuncia un autunno anticipato
Roma - Le proiezioni meteo indicano un inizio di ottobre instabile con temperature sotto la media, piogge concentrate al Centro-Sud e un graduale ritorno alla normalità dopo la seconda settimana. Ottobre si apre con un clima decisamente autunnale: le ultime analisi dei modelli previsionali confermano un periodo caratterizzato da freddo precoce, instabilità diffusa e precipitazioni localizzate. Dopo il brusco calo termico di fine settembre, la prima parte del mese continuerà a essere segnata da valori inferiori alle medie stagionali, specie al Centro-Nord, dove le correnti fredde provenienti dall’Europa orientale manterranno il clima rigido e variabile. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
In questa notizia si parla di: freddo - piogge
