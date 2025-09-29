Freddo e piogge fino a metà ottobre | il meteo annuncia un autunno anticipato

L’autunno si presenta con temperature inferiori alla norma e frequenti piogge, soprattutto al Centro-Sud, fino a metà ottobre. Le previsioni meteorologiche segnalano un avvio di stagione caratterizzato da condizioni instabili, con un progressivo miglioramento a partire dalla seconda settimana. Questo periodo richiede attenzione alle variazioni climatiche e alle eventuali conseguenze sul territorio e sulle attività quotidiane.

Roma - Le proiezioni meteo indicano un inizio di ottobre instabile con temperature sotto la media, piogge concentrate al Centro-Sud e un graduale ritorno alla normalità dopo la seconda settimana. Ottobre si apre con un clima decisamente autunnale: le ultime analisi dei modelli previsionali confermano un periodo caratterizzato da freddo precoce, instabilità diffusa e precipitazioni localizzate. Dopo il brusco calo termico di fine settembre, la prima parte del mese continuerà a essere segnata da valori inferiori alle medie stagionali, specie al Centro-Nord, dove le correnti fredde provenienti dall’Europa orientale manterranno il clima rigido e variabile. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Freddo e piogge fino a metà ottobre: il meteo annuncia un autunno anticipato Leggi anche: Freddo e piogge fino a metà ottobre: il meteo annuncia un autunno anticipato Leggi anche: Freddo e piogge fino a metà ottobre: il meteo annuncia un autunno anticipato Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Freddo artico Italia fino 31 dicembre poi piogge - Ondata freddo artico in Italia fino 31 dicembre. ilmetropolitano.it

Meteo, cambia tutto: in arrivo freddo, piogge e neve - Lo spostamento verso nord dell’alta pressione favorirà l’ingresso di venti freddi di origine artica, responsabili di un deciso cambio di circolazione atmosferica. ilmeteo.it

Meteo Italia – freddo entro il Capodanno? Intanto maltempo con piogge e neve fino a Natale poi pausa - maltempo in Italia nei prossimi giorni con piogge e neve, tra Natale e weekend pausa asciutta ma possibile freddo per Capodanno ... centrometeoitaliano.it

Meteo, cambia tutto: in arrivo freddo, piogge e neve - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.