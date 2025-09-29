Freddo e piogge fino a metà ottobre | il meteo annuncia un autunno anticipato

Le previsioni meteorologiche segnalano un inizio ottobre caratterizzato da freddo e piogge, con temperature inferiori alle medie stagionali e precipitazioni concentrate principalmente al Centro-Sud. Si prevede un periodo instabile fino a circa la metà del mese, seguito da un graduale miglioramento delle condizioni climatiche. Un autunno anticipato che richiede attenzione alle variazioni atmosferiche e alle condizioni meteo in corso.

Roma - Le proiezioni meteo indicano un inizio di ottobre instabile con temperature sotto la media, piogge concentrate al Centro-Sud e un graduale ritorno alla normalità dopo la seconda settimana. Ottobre si apre con un clima decisamente autunnale: le ultime analisi dei modelli previsionali confermano un periodo caratterizzato da freddo precoce, instabilità diffusa e precipitazioni localizzate. Dopo il brusco calo termico di fine settembre, la prima parte del mese continuerà a essere segnata da valori inferiori alle medie stagionali, specie al Centro-Nord, dove le correnti fredde provenienti dall'Europa orientale manterranno il clima rigido e variabile.

