La storia di Giuseppe Tallarita, vittima innocente della mafia, trasmessa ai giovani per parlare d’impegno e cittadinanza attiva. È l’obiettivo dell’associazione "Vedo, sento, parlo in memoria di Giuseppe Tallarita", fondata dalla nipote della vittima, Rosi Tallarita, per fare informazione e sensibilizzazione tra le nuove generazioni. In questo contesto si colloca "Ricordati di me", iniziativa di ieri pomeriggio a Peschiera Borromeo, la città dove Rosi risiede e dove suo nonno è stato ricordato con una cerimonia commemorativa in corrispondenza dell’albero della legalità, in via Oriana Fallaci 1, alla presenza anche del sindaco Andrea Coden. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Freddato dai sicari della mafia. Tallarita: un esempio per i giovani

