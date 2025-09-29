Frecce Tricolori su Milano volo di prova prima del grande spettacolo di mercoledì

Ilgiorno.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano – Una formazione ridotta delle Frecce Tricolori ha effettuato questa mattina un passaggio di ricognizione sul centro di Milano. I sorvoli, che hanno attirato l'attenzione dei milanesi, sono avvenuti "alle quote autorizzate - precisa l'Aeronautica Militare - in accordo con le vigenti direttive e opportunamente coordinati con le istituzioni territoriali", in vista del sorvolo di mercoledì per celebrare i 100 anni di presenza dell'Aeronautica Militare in città. La giornata speciale. Per l'occasione, in piazza Duomo sarà allestito anche uno stand promozionale dell'Aeronautica Militare, dove sarà possibile ricevere informazioni e materiale divulgativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

frecce tricolori su milano volo di prova prima del grande spettacolo di mercoled236

© Ilgiorno.it - Frecce Tricolori su Milano, volo di prova prima del grande spettacolo di mercoledì

In questa notizia si parla di: frecce - tricolori

Spezia, Frecce Tricolori con polemica: Golfo blindato, fermi battelli e pescherecci

Strade chiuse al traffico e viabilità rivoluzionata, Messina si prepara alle "Frecce tricolori"

Ricchi e Poveri, The Kolors e Frecce Tricolori, il clou dell'estate messinese

frecce tricolori milano voloFrecce Tricolori a Milano: orari, dove passano, prove e open day a Linate per i 100 dell'Aeronautica Militare - Le Frecce Tricolori tornano a Milano: l'appuntamento con la Pattuglia Acrobatica Nazionale nei cieli del capoluogo lombardo è fissato per mercoledì primo ottobre 2025 in occasione dei festggiamenti ... Scrive mentelocale.it

frecce tricolori milano voloFrecce Tricolori a Milano 1° ottobre: orari e programma degli eventi - Sorvolo delle Frecce Tricolori a Milano il 1 ottobre: orari, prove del 29 settembre e programma completo con open day all’aeroporto di Linate. Riporta trend-online.com

Cerca Video su questo argomento: Frecce Tricolori Milano Volo