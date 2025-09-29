Frecce Tricolori su Milano volo di prova prima del grande spettacolo di mercoledì

Milano – Una formazione ridotta delle Frecce Tricolori ha effettuato questa mattina un passaggio di ricognizione sul centro di Milano. I sorvoli, che hanno attirato l'attenzione dei milanesi, sono avvenuti "alle quote autorizzate - precisa l'Aeronautica Militare - in accordo con le vigenti direttive e opportunamente coordinati con le istituzioni territoriali", in vista del sorvolo di mercoledì per celebrare i 100 anni di presenza dell'Aeronautica Militare in città. La giornata speciale. Per l'occasione, in piazza Duomo sarà allestito anche uno stand promozionale dell'Aeronautica Militare, dove sarà possibile ricevere informazioni e materiale divulgativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

