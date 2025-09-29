Frecce tricolori su Milano | quando e a che ora vederle

Le Frecce tricolori tornano a Milano con uno spettacolo che colorerà i cieli del centro città. L’appuntamento è fissato per mercoledì 1° ottobre 2025 alle ore 13, quando la Pattuglia Acrobatica Nazionale sorvolerà il capoluogo lombardo passando sopra il Duomo, regalando a cittadini e turisti il tricolore della bandiera italiana steso sopra la Madonnina. L’iniziativa fa parte del programma di eventi con cui l’Aeronautica Militare celebra il centenario della propria presenza a Milano. Dove vedere le Frecce tricolori a Milano. Frecce tricolori (Imagoeconomica). Il luogo privilegiato per assistere al sorvolo sarà piazza Duomo, ma le scie tricolori saranno visibili anche da gran parte del centro cittadino. 🔗 Leggi su Lettera43.it

