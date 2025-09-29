Frecce Tricolori in volo a sorpresa su Milano | il passaggio che ha allarmato la città

Una formazione ridotta delle Frecce Tricolori ha effettuato lunedì mattina un passaggio di ricognizione sul centro di Milano. I sorvoli, che hanno attirato l'attenzione dei milanesi (e allarmato qualcuno), sono avvenuti "alle quote autorizzate - precisa l'Aeronautica Militare -, in accordo con le vigenti direttive e opportunamente coordinati con le istituzioni territoriali", in vista del sorvolo di mercoledì per celebrare i 100 anni di presenza dell'Aeronautica Militare in città. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

