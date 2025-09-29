Fratelli d’Italia il caso Saggiorato | A Gaza un genocidio Il segretario lascia il partito

Negli ultimi mesi Fratelli d’Italia ha assunto una posizione molto netta sul conflitto in Medio Oriente, ribadendo il sostegno a Israele e difendendo la linea del governo guidato da Giorgia Meloni. La premier e i principali esponenti dell’esecutivo hanno parlato più volte di “diritto alla difesa” dello Stato ebraico, schierandosi apertamente contro Hamas e frenando ogni apertura verso il riconoscimento ufficiale della Palestina. Ufficialmente l’Italia continua a dichiararsi favorevole alla soluzione dei due Stati, ma non nell’immediato. «Io credo che il riconoscimento dello Stato di Palestina, senza che ci sia uno Stato della Palestina, possa addirittura essere controproducente per l’obiettivo» ha spiegato Meloni, sottolineando: «Se qualcosa che non esiste viene riconosciuto sulla carta, il problema rischia di sembrare risolto, quando non lo è. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

