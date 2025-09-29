Frase orrenda su Milly Carlucci La manderei in pensione e su Selvaggia Lucarelli State facendo una schifezza | chi l’ha detto

Il ritorno di Ballando con le Stelle su Rai 1 ha segnato l’inizio di una nuova stagione ricca di emozioni, colpi di scena e, come sempre, accese polemiche. Milly Carlucci, padrona di casa instancabile, è riuscita ancora una volta a mettere insieme un cast variegato, orchestrando con professionalità quattro ore di diretta tra momenti di gara, ospiti di rilievo e tensioni in giuria. Nonostante gli apprezzamenti da parte del pubblico affezionato, non sono mancate le critiche, tra cui una in particolare ha fatto discutere sui social. A scatenare il dibattito è stato un commento comparso sotto un post pubblicato da FanPage riguardante gli ascolti del programma: a scriverlo è stato Marco Bellavia, che ha detto senza mezzi termini: « Manderei Milly Carlucci in pensione ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

