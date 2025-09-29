Franco Angelosante il visionario della Technology Art che unisce scienza fede e arte

Intrisa di manifattura artigiana, si consegna semanticamente alla tecnica la più recente produzione artistica di Franco Angelosante (L’Aquila, 1957), reduce dalla mostra «Universi paralleli: diaspora dell’umanità», che si è chiusa da poco nel capoluogo abruzzese. Conferma dell’attitudine a innovare nella ricerca di forme, temi e obiettivi di autenticità, difficile nella contemporaneità espressiva. « L’arte non sa vivere oggi il suo tempo », spiega il fondatore della Technology Art nella vernice dell’omonimo manifesto del movimento, che riconosce alla scienza valenza di «linguaggio vivo per informare di sé la nuova fenomenologia artistica». 🔗 Leggi su Panorama.it

