Francia | Quando la Patente Diventa una Rivoluzione

3.000 auto in protesta, tempi d’attesa infiniti e soluzioni alternative per chi non si arrende. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Francia: Quando la Patente Diventa una Rivoluzione

In questa notizia si parla di: francia - patente

Zucman propone in Francia un prelievo del 2% sui patrimoni oltre 100 milioni, per raccogliere un gettito compreso tra 15 e 25 miliardi. E fa arrabbiare gli imprendotori. Arnault (Lvmh): “Estremista” - facebook.com Vai su Facebook

Perché il 14 luglio è festa in Francia: il giorno della presa della Bastiglia segna l'inizio della rivoluzione - Quella del 14 luglio 1789 è un po' il simbolo di tutte le rivoluzioni, ma anche il momento fondante della Francia contemporanea. Secondo corriere.it

Grande Paura della Rivoluzione francese si diffuse come un virus - La Grande Paura, uno dei momenti più turbolenti della Rivoluzione francese, si è propagata attraverso le strade, seguendo uno schema simile a quello dei virus e toccando il picco del 'contagio' il 30 ... Come scrive ansa.it