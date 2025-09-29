Francia Lecornu denunciato per falso | Non ha il Master come dice E lui replica | Tutte bugie

(Adnkronos) – Il premier francese Sébastien Lecornu è stato denunciato per aver detto di aver conseguito un Master senza aver superato il secondo anno di corso (come aveva scoperto Mediapart). La querela a opera del sindacato nazionale del personale pubblico dell'istruzione nazionale. E' stata indirizzata alla Commissione richiesta della Corte di giustizia della Repubblica, ha . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

