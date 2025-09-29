Francia | Corte dei Conti entrate Giochi Parigi 2024 modeste impatto minimo su crescita

L’organizzazione delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha generato solo entrate modeste per la Francia, con un impatto quasi trascurabile sulla crescita, mentre la spesa pubblica complessiva ha superato i sei miliardi di euro. Lo riferisce la Corte dei Conti francese in un rapporto pubblicato in vista delle Olimpiadi Invernali 2030, che si svolgeranno nelle Alpi francesi. La spesa pubblica legata ai Giochi comprende 3,02 miliardi per l'organizzazione dell’evento e 3,63 miliardi per gli investimenti infrastrutturali, circa 690 milioni di euro in più rispetto alla stima iniziale dei revisori pubblicata a giugno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it