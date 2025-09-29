Francesco Renga in concerto il 4 ottobre a Ventimiglia di Sicilia per i festeggiamenti di Maria SS del Rosario

Dal 3 al 6 ottobre con eventi gratuiti, il Comune di Ventimiglia di Sicilia, in collaborazione con il Comitato dei Festeggiamenti, celebra i tradizionali Festeggiamenti in onore di Maria SS. del Rosario, con un programma che unisce tradizione, fede, cultura e spettacolo, nel cuore del paese. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ambra Angiolini: «All'ultima puntata di Non è la Rai ero nel pieno della bulimia: ne sto scrivendo un film. A Francesco Renga mando di notte tutto quello che scrivo: abbiamo un bellissimo scambio di idee»

Dopo Nek è il turno di Francesco Renga, il tour "Angelo-venti" in piazzale Roma. Concerto gratis

Francesco Renga conquista piazzale Roma. Ora al Riccione Summer Music arrivano i Gemelli Diversi

“Angelo” compie 20 anni: concerto gratuito di Francesco Renga a Ventimiglia di Sicilia - Francesco Renga celebra insieme al suo pubblico i 20 anni della sua “Angelo”, l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo, annunciando una nuova tappa che toccherà la Sicilia. Da palermotoday.it

Renga incanta il PalaTerni, il successo della stagione ‘Tributo d’autore’ - Con la sua voce inconfondibile e una scaletta che ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera, Francesco Renga ha conquistato la platea gremita, regalando emozioni autentiche e indele ... Scrive umbria24.it