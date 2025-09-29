francesco rana al grande fratello 2025

Un vigile al Grande Fratello! Davide Maggio annuncia in anteprima la presenza nel cast di concorrenti del reality condotto da Simona Ventura, da questa sera su Canale 5, di un giovane agente della polizia locale di Giovinazzo: Francesco Rana. Chi è Francesco Rana. Classe 1996, 29 anni compiuti lo scorso 23 settembre, Francesco Rana è nato a Terlizzi (BA) e vive a Giovinazzo. Il suo attuale lavoro è ciò che sognava fin da bambino insieme ad una forte passione per lo sport, pallavolo e calcio su tutti (è grande tifoso dell’Inter). A giudicare, tuttavia, dalle sue foto e da un profilo già attivo su un portale di casting, non disdegna sicuramente lo spettacolo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

