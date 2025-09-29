Francesco Acquaroli Presidente Marche | la vittoria e il commento di Giorgia Meloni
Francesco Acquaroli Presidente Marche: Meloni lo celebra, “ha lavorato senza sosta per la sua regione”. Francesco Acquaroli è stato riconfermato Presidente della Regione Marche. Con circa il 51% dei consensi, il candidato del centrodestra ha superato Matteo Ricci, fermo al 45,6%, consolidando la leadership territoriale di Fratelli d’Italia e della coalizione che lo sostiene. La vittoria è arrivata al termine di una sfida serrata, seguita con attenzione anche a livello nazionale. A pochi minuti dalla conferma ufficiale, è intervenuta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con un messaggio diretto e caloroso: “Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: francesco - acquaroli
Francesco Acquaroli: «Eravamo ai margini e ora ci chiamano l’Ohio d’Italia»
Augusto Curti e Maurizio Mangialardi del Pd in pressing su Francesco Acquaroli: «Quando si vota? Cosa aspettate?»
Francesco Acquaroli riprende la campagna elettorale: «Tanto abbiamo fatto e tanto faremo nei prossimi 5 anni»
Francesco Acquaroli è stato confermato alla presidenza della Regione Marche. L’affermazione del candidato del centrodestra è stata netta tanto che a scrutinio in corso il suo principale sfidante, il candidato del campo largo Matteo Ricci, lo ha chiamato per co - facebook.com Vai su Facebook
Francesco Acquaroli torna a vincere nelle Marche, chi è il governatore di FdI - X Vai su X
Chi è Francesco Acquaroli, confermato governatore nelle Marche dopo le elezioni regionali 2025 - Francesco Acquaroli, 51 anni, esponente di primo piano di Fdi e governatore uscente, è stato riconfermato presidente della Marche alle elezioni regionali ... Da fanpage.it
Regionali Marche, vince Acquaroli: il presidente uscente batte Ricci col 52%. FdI primo partito, sorpassato il Pd - In base alla terza proiezione Swg per La7, il candidato del centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli, è in vantaggio con il 52,5% su Matteo Ricci, in corsa per il centrosinistra, che ... Riporta ilfattoquotidiano.it