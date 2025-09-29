Francesco Acquaroli Presidente Marche: Meloni lo celebra, “ha lavorato senza sosta per la sua regione”. Francesco Acquaroli è stato riconfermato Presidente della Regione Marche. Con circa il 51% dei consensi, il candidato del centrodestra ha superato Matteo Ricci, fermo al 45,6%, consolidando la leadership territoriale di Fratelli d’Italia e della coalizione che lo sostiene. La vittoria è arrivata al termine di una sfida serrata, seguita con attenzione anche a livello nazionale. A pochi minuti dalla conferma ufficiale, è intervenuta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con un messaggio diretto e caloroso: “Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Francesco Acquaroli Presidente Marche: la vittoria e il commento di Giorgia Meloni