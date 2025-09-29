Francesco Acquaroli ha vinto le elezioni regionali nelle Marche

Con quasi 700 sezioni scrutinate su 1572, il risultato appare già chiaro: Francesco Acquaroli sarà rieletto presidente della Regione Marche con almeno il 51 per cento dei voti. Il candidato del centrodestra, governatore uscente sostenuto da Fratelli d’Italia, ha superato il rivale Matteo Ricci, esponente del Partito democratico ed ex sindaco di Pesaro, fermo poco sopra il 45 per cento. Fratelli d’Italia si conferma il primo partito nella regione, consolidando il proprio peso all’interno della coalizione di governo. Ricci ha già riconosciuto la sconfitta parlando di «lotta impari» e spiegando che l’avviso di garanzia ricevuto durante la campagna è stato «strumentalizzato» dall’altra parte politica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Francesco Acquaroli ha vinto le elezioni regionali nelle Marche

