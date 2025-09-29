Francesco Acquaroli | Dedico la vittoria a Giorgia Meloni

«Dedico questa vittoria a Giorgia Meloni». Così il neo rieletto presidente della Regione Marche durante la prima conferenza stampa da governatore bis tenuta nella propria sede elettorale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

francesco acquaroli dedico vittoriaMarche, Francesco Acquaroli riconfermato presidente: vittoria netta su Ricci e campo largo - Secondo mandato per Francesco Acquaroli, che si riconferma alla guida della Regione Marche. Come scrive pupia.tv

MARCHE: ACQUAROLI RIELETTO PRESIDENTE. MARSILIO, “VITTORIA CHE RENDE GIUSTIZIA AL LAVORO SVOLTO” - L’annuncio di Youtrend arriva dopo i dati raccolti con i primi exit poll e le prime proiezioni, dai quali risulta che il margine di vanta ... Si legge su abruzzoweb.it

