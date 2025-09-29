Francesco Acquaroli chi è il presidente rieletto delle Marche | l' esponente FdI e tifosissimo dell' Inter
«Cinque anni fa abbiamo iniziato a scrivere la storia nuova delle Marche: continuiamo a farlo insieme con coraggio, visione e cuore!». Scrive così, su Facebook, Francesco.
Francesco Acquaroli: «Eravamo ai margini e ora ci chiamano l’Ohio d’Italia»
Augusto Curti e Maurizio Mangialardi del Pd in pressing su Francesco Acquaroli: «Quando si vota? Cosa aspettate?»
Francesco Acquaroli riprende la campagna elettorale: «Tanto abbiamo fatto e tanto faremo nei prossimi 5 anni»
Francesco Acquaroli è stato confermato alla presidenza della Regione Marche. L'affermazione del candidato del centrodestra è stata netta tanto che a scrutinio in corso il suo principale sfidante, il candidato del campo largo Matteo Ricci, lo ha chiamato per co
Chi è Francesco Acquaroli, rieletto presidente della Regione Marche - Nato nel 1974 a Macerata ed ex deputato di Fratelli d'Italia, è stato confermato alla guida di Palazzo Raffaello: cinque anni fa aveva ottenuto il ribaltone in un territorio considerata ...
Marche, Francesco Acquaroli riconfermato presidente: vittoria netta su Ricci e campo largo - Secondo mandato per Francesco Acquaroli, che si riconferma alla guida della Regione Marche.