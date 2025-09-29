Francesco Acquaroli cdx riconfermato presidente della regione Marche con il 51% battuto Ricci csx 45,6% FdI primo partito col 24,1%

I cittadini marchigiani hanno deciso di affidarsi ad Acquaroli, che ha trionfato sul candidato del cosiddetto "campo largo" Matteo Ricci Il governatore uscente del centrodestra Francesco Acquaroli è stato riconfermato presidente della regione Marche. Questo il risultato che è uscito dalle urn. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

