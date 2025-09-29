Francesco Acquaroli cdx riconfermato presidente della regione Marche con il 51% battuto Ricci csx 45,6% FdI primo partito col 24,1%
I cittadini marchigiani hanno deciso di affidarsi ad Acquaroli, che ha trionfato sul candidato del cosiddetto "campo largo" Matteo Ricci Il governatore uscente del centrodestra Francesco Acquaroli è stato riconfermato presidente della regione Marche. Questo il risultato che è uscito dalle urn. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: francesco - acquaroli
Il metodo terreno di San Francesco (Acquaroli) e il meteorite per i marziani (del Pd)
Francesco Acquaroli riprende la campagna elettorale: «Tanto abbiamo fatto e tanto faremo nei prossimi 5 anni»
"Battezzato" dal generale Vannacci, Luca Paolorossi entra nella Lega: «Darò il mio contributo per Francesco Acquaroli»
Il buongoverno di Francesco Acquaroli e Fratelli d'Italia hanno smontato una ad una le profezie della sinistra. Vai su Facebook
Dopo il bis di Francesco Acquaroli è tempo di bilanci per i singoli partiti delle coalizioni, ecco numeri e analisi di come sono andati nelle Marche Fdi, Lega, Forza Italia, Pd, M5S, Avs e altri... - X Vai su X
REGIONALI: ARIANNA MELONI, “DOPO MARSILIO, BIS ACQUAROLI, PRESIDENTI CDX SANNO GOVERNARE” - ANCONA – “I presidenti di centrodestra governano cinque anni e vengono confermati, il centrodestra sa governare”. Lo riporta abruzzoweb.it
Chi è Francesco Acquaroli, riconfermato presidente delle Marche - Un politico poco carismatico, militante storico della destra a Macerata, e soprattutto da sempre molto vicino a Giorgia Meloni ... Come scrive ilpost.it