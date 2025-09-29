Francesca Fagnani fa il botto la prima ospite di Belve è una vera bomba non è Barbara D’Urso | ecco chi è

Donnapop.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conto alla rovescia per la nuova stagione di Belve è ufficialmente iniziato e Francesca Fagnani ha già calato un asso. L’annuncio è arrivato in anteprima attraverso la newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, curata da Santo Pirrotta, e ha sorpreso molti: la prima ospite sarà una delle donne più discusse della televisione italiana. No, non si tratta – almeno per ora – di Barbara D’Urso, ma di un volto che finora aveva sempre rifiutato l’invito. Dopo lunghi tentativi, Francesca Fagnani è riuscita a portare nello studio di Rai 2 Belen Rodriguez. E questo non è solo un colpaccio mediatico, ma anche una piccola rivincita. 🔗 Leggi su Donnapop.it

francesca fagnani fa il botto la prima ospite di belve 232 una vera bomba non 232 barbara d8217urso ecco chi 232

© Donnapop.it - Francesca Fagnani fa il botto, la prima ospite di Belve è una vera bomba (non è Barbara D’Urso): ecco chi è

In questa notizia si parla di: francesca - fagnani

La giornalista Francesca Fagnani riceve premio Valore Donna al Festival Libro Possibile sostenuto da Pirelli commentando "bisogna lavorare su gender gap".

Garlasco, Francesca Fagnani: "Se Stasi è innocente", parole pesantissime

Ballando con le Stelle, contattata anche Francesca Fagnani per la nuova edizione

francesca fagnani fa bottoBelve 2025: svelata la prima ospite di Francesca Fagnani, che non sarà Barbara D'Urso - Il programma di Francesca Fagnani è pronto a tornare su Rai 2 con una prima puntata che promette scintille. Scrive movieplayer.it

Belve Crime parte da Bossetti: come sarà il true crime secondo Francesca Fagnani? - Belve Crime debutta col botto su Rai 2: Massimo Bossetti rompe il silenzio in un’intervista esclusiva con Francesca Fagnani. Riporta alfemminile.com

Cerca Video su questo argomento: Francesca Fagnani Fa Botto