Francesca Fagnani fa il botto la prima ospite di Belve è una vera bomba non è Barbara D’Urso | ecco chi è
Il conto alla rovescia per la nuova stagione di Belve è ufficialmente iniziato e Francesca Fagnani ha già calato un asso. L'annuncio è arrivato in anteprima attraverso la newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, curata da Santo Pirrotta, e ha sorpreso molti: la prima ospite sarà una delle donne più discusse della televisione italiana. No, non si tratta – almeno per ora – di Barbara D'Urso, ma di un volto che finora aveva sempre rifiutato l'invito. Dopo lunghi tentativi, Francesca Fagnani è riuscita a portare nello studio di Rai 2 Belen Rodriguez. E questo non è solo un colpaccio mediatico, ma anche una piccola rivincita.
In questa notizia si parla di: francesca - fagnani
La giornalista Francesca Fagnani riceve premio Valore Donna al Festival Libro Possibile sostenuto da Pirelli commentando "bisogna lavorare su gender gap".
Garlasco, Francesca Fagnani: "Se Stasi è innocente", parole pesantissime
Ballando con le Stelle, contattata anche Francesca Fagnani per la nuova edizione
Belen Rodriguez ha ceduto al corteggiamento di Francesca Fagnani e di Milly Carlucci. La showgirl argentina sarà ballerina per una notte sabato a #BallandoConLeStelle e sarà anche ospite della prima puntata di #Belve, il 28 ottobre su Rai 2.
Ospiti della prima puntata di Amici in onda domani su Canale 5 alle 14.00 circa - Irama - Giuseppe Giofré - Stash dei The Kolors - Geppi Cucciari - Simona Ventura - Francesca Fagnani
Belve 2025: svelata la prima ospite di Francesca Fagnani, che non sarà Barbara D'Urso - Il programma di Francesca Fagnani è pronto a tornare su Rai 2 con una prima puntata che promette scintille.
Belve Crime parte da Bossetti: come sarà il true crime secondo Francesca Fagnani? - Belve Crime debutta col botto su Rai 2: Massimo Bossetti rompe il silenzio in un'intervista esclusiva con Francesca Fagnani.