Francesca Fagnani fa il botto la prima ospite di Belve è una vera bomba non è Barbara D’Urso | ecco chi è

Il conto alla rovescia per la nuova stagione di Belve è ufficialmente iniziato e Francesca Fagnani ha già calato un asso. L’annuncio è arrivato in anteprima attraverso la newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, curata da Santo Pirrotta, e ha sorpreso molti: la prima ospite sarà una delle donne più discusse della televisione italiana. No, non si tratta – almeno per ora – di Barbara D’Urso, ma di un volto che finora aveva sempre rifiutato l’invito. Dopo lunghi tentativi, Francesca Fagnani è riuscita a portare nello studio di Rai 2 Belen Rodriguez. E questo non è solo un colpaccio mediatico, ma anche una piccola rivincita. 🔗 Leggi su Donnapop.it

