Francesca Dominici scienziata di Harvard | Dai satelliti agli ospedali | ecco come i dati cambiano la salute e il pianeta
Qui l'intervista a Francesca Dominici, la ricercatrice italiana che decifra i dati attraverso l'AI, inclusa da «Time Magazine» tra i 100 scienziati top al mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: francesca - dominici
Francesca Dominici, scienziata di Harvard: «Dai satelliti agli ospedali: ecco come i dati cambiano la salute e il pianeta» - Qui l'intervista a Francesca Dominici, la ricercatrice italiana che decifra i dati attraverso l'AI, inclusa da «Time Magazine» tra i 100 scienziati top al mondo ... vanityfair.it scrive
Harvard, cercasi finanziamenti disperatamente - Italiana, negli Stati Uniti da quasi 30 anni, una carriera dedicata alla biostatistica che le è valsa numerosi ... Si legge su rainews.it