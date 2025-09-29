Francesca Albanese-choc su Hamas | I terroristi bisogna capirli

"Credo che dobbiamo ricordare che il feroce attacco del 7 ottobre, l'attacco terroristico di Hamas, non giustifica in alcun modo il massacro che è in essere a Gaza ": il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, lo ha detto durante la consegna di un'onorificenza a Francesca Albanese, relatrice speciale Onu. E per queste parole il primo cittadino è stato applaudito. Il clima, però, è cambiato quando Massari ha aggiunto: "Credo che la fine del genocidio e la liberazione degli ostaggi siano condizioni necessarie per avviare per quanto possibile un processo di pace". A quel punto sono partiti i fischi dalla platea. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

