Francesca Albanese-choc su Hamas | I terroristi bisogna capirli
"Credo che dobbiamo ricordare che il feroce attacco del 7 ottobre, l'attacco terroristico di Hamas, non giustifica in alcun modo il massacro che è in essere a Gaza ": il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, lo ha detto durante la consegna di un'onorificenza a Francesca Albanese, relatrice speciale Onu. E per queste parole il primo cittadino è stato applaudito. Il clima, però, è cambiato quando Massari ha aggiunto: "Credo che la fine del genocidio e la liberazione degli ostaggi siano condizioni necessarie per avviare per quanto possibile un processo di pace". A quel punto sono partiti i fischi dalla platea. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu”
Francesca Albanese: “Italia, Francia e Grecia dovevano fermare Netanyahu mentre volava negli Usa”
Il governo israeliano sta comprando annunci su Google per screditare Francesca Albanese: l’indagine di Fanpage.it
Come sostenuto dagli organizzatori, secondo un rapporto della relatrice speciale dell’Onu Francesca Albanese, la società a partecipazione pubblica è tra le aziende che hanno fornito sistemi militari a Israele. - X Vai su X
In pochi giorni in Italia Francesca Albanese, Relatrice Speciale ONU per i territori occupati palestinesi, ha ricevuto un bagno di folla. Ieri sera a Bologna oltre 3.000 persone erano ad ascoltarla. Dopo lo sciopero generale del 22 settembre con 500.000 in piazz - facebook.com Vai su Facebook
Il delirio di Francesca Albanese col Tricolore sulle spalle: 'Hamas sta animando una rivoluzione globale' - Il Punto: Un approccio talmente estremo da negare i fatti e da fare il gioco di chi nega il genocidio a Gaza e di chi giustifica la turpe strategia bellica israeliana ... Come scrive lapressa.it
Gaza, sindaco di Reggio Emilia contestato alla premiazione a Francesca Albanese che lo rimprovera...e poi lo "perdona" - Bufera a Reggio Emilia: il sindaco ricorda il 7 ottobre e viene sommerso dai fischi! Segnala tag24.it