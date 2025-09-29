Francesca Albanese a Fanpage | Governo italiano continua a trafficare armi con Israele va fermato

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fanpage.it la relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi sottolinea che "bisogna capire quali sono le falle dell'Italia, che continua a trasferire armi a Israele e che è uno dei più strenui difensori degli accordi commerciali" con il governo di Tel Aviv. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francesca - albanese

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu”

Francesca Albanese: “Italia, Francia e Grecia dovevano fermare Netanyahu mentre volava negli Usa”

Il governo israeliano sta comprando annunci su Google per screditare Francesca Albanese: l’indagine di Fanpage.it

Francesca Albanese a Fanpage: “Governo italiano continua a trafficare armi con Israele, va fermato” - it la relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi sottolinea che "bisogna capire quali sono le falle dell'Italia ... Da fanpage.it

Gaza, cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Bologna pronta a concederla - Migliaia di persone e lunghe file a Labàs, in vicolo Bolognetti per la relatrice Onu che ha presentato il suo libro «Quando il mondo dorme». Si legge su corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Francesca Albanese Fanpage Governo