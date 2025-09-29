Francesca Albanese a Fanpage | Governo italiano continua a trafficare armi con Israele va fermato
A Fanpage.it la relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi sottolinea che "bisogna capire quali sono le falle dell'Italia, che continua a trasferire armi a Israele e che è uno dei più strenui difensori degli accordi commerciali" con il governo di Tel Aviv. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: francesca - albanese
Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu”
Francesca Albanese: “Italia, Francia e Grecia dovevano fermare Netanyahu mentre volava negli Usa”
Il governo israeliano sta comprando annunci su Google per screditare Francesca Albanese: l’indagine di Fanpage.it
In pochi giorni in Italia Francesca Albanese, Relatrice Speciale ONU per i territori occupati palestinesi, ha ricevuto un bagno di folla. Ieri sera a Bologna oltre 3.000 persone erano ad ascoltarla. Dopo lo sciopero generale del 22 settembre con 500.000 in piazz - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Albanese (@FranceskAlbs) al presidio permanente di Bologna in solidarietà con la #Flotilla e contro il genocidio in corso a Gaza. - X Vai su X
Francesca Albanese a Fanpage: “Governo italiano continua a trafficare armi con Israele, va fermato” - it la relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi sottolinea che "bisogna capire quali sono le falle dell'Italia ... Da fanpage.it
Gaza, cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Bologna pronta a concederla - Migliaia di persone e lunghe file a Labàs, in vicolo Bolognetti per la relatrice Onu che ha presentato il suo libro «Quando il mondo dorme». Si legge su corrieredibologna.corriere.it