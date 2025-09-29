Frana sulla Statale 36 al lavoro i rocciatori | corsia chiusa fino a fine interventi
Proseguono gli interventi di messa in sicurezza sulla Statale 36 dopo la frana di domenica ad Abbadia Lariana. Da lunedì mattina i rocciatori sono al lavoro sul versante roccioso per rimuovere le masse instabili e installare le reti paramassi. La corsia in direzione Sondrio resta chiusa a scopo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
