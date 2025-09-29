Frana Lecco il video dei rocciatori al lavoro
I tecnici di Anas sono al lavoro per mettere in sicurezza il prima possibile il versante da cui domenica si sono staccati alcuni grossi massi, che hanno investito la linea ferroviaria e la Statale 36 all'altezza di Abbadia Lariana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La frana blocca ferrovia e Statale 36: Lecco divisa in due per altri tre giorni di disagi
Dopo la frana, i treni tornano a circolare da Nord fino a Mandello. "Spostati" i bus per Lecco
Frana sulla SS36, treni fermi per almeno tre giorni, disagi per pendolari e studenti
Disagi senza fine tra Lecco e Sondrio dopo la frana: viaggiatori nel caos Una domenica da dimenticare per turisti e residenti: il masso caduto a Mandello ha paralizzato ferrovia e SS36, causando ritardi, deviazioni e un traffico da incubo. Treni sospesi tra Liern
Grosso masso frana prima sui binari poi sulla statale nel Lecchese - I vigili del fuoco evacuano i passeggeri di un treno rimasto bloccato dopo la caduta di un enorme masso che poi è precipitato sulla sottostante statale 36 tra Lecco ed Abbadia Lariana ... Da msn.com