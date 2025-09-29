Frana Lecco il video dei rocciatori al lavoro

I tecnici di Anas sono al lavoro per mettere in sicurezza il prima possibile il versante da cui domenica si sono staccati alcuni grossi massi, che hanno investito la linea ferroviaria e la Statale 36 all'altezza di Abbadia Lariana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La frana blocca ferrovia e Statale 36: Lecco divisa in due per altri tre giorni di disagi

Dopo la frana, i treni tornano a circolare da Nord fino a Mandello. "Spostati" i bus per Lecco

frana lecco video rocciatoriLa frana blocca ferrovia e Statale 36: Lecco divisa in due per altri tre giorni di disagi - Fino a mercoledì la circolazione ferroviaria tra Lecco e Mandello non verrà riattivata. Come scrive ilgiorno.it

Grosso masso frana prima sui binari poi sulla statale nel Lecchese - I vigili del fuoco evacuano i passeggeri di un treno rimasto bloccato dopo la caduta di un enorme masso che poi è precipitato sulla sottostante statale 36 tra Lecco ed Abbadia Lariana ... Da msn.com

