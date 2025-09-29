Tempo di lettura: 3 minuti Tutto pronto per il grande ritorno del raduno internazionale delle mongolfiere nel cuore del Sannio: Fragneto Monforte è pronta ad ospitare la 37^ edizione dell’iniziativa in programma dal 9 al 12 ottobre 2025. Suscita entusiasmo l’attesissima quattro giorni del “Fragneto Monforte Balloon Festival”, che si aprirà con l’esibizione statica di una mongolfiera in Piazza Municipio a Napoli nella data di mercoledì 8 ottobre alle ore 17.00. Già domenica 5 ottobre, al suggestivo Teatro Romano di Benevento, è tuttavia prevista la conferenza stampa di presentazione dell’evento, ricco di iniziative e collaborazioni, pensato per offrire un intrattenimento a 360°. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fragneto Monforte, il cielo del Sannio pronto a colorarsi tra tradizione e innovazione