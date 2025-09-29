Fragilità rabbia resistenza A Bologna c’è un rione in tempesta
La settimana appena conclusa su Dossier racconta una città complessa, attraversata da tensioni sociali, nuove sfide collettive e non solo. L'ultimo in ordine di tempo è l'approfondimento a firma di Alice Facchini che vede al centro il tema casa. Dopo la nostra inchiesta sugli affitti brevi (che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: fragilit - rabbia
Ogni volta che entra in scena non vediamo soltanto un personaggio, ma una parte viva della sua anima. In queste immagini si percepisce tutto: il dolore, la rabbia, la forza, la fragilità. Uno sguardo bagnato da lacrime o segnato dalle ferite riesce a parlare più d - X Vai su X
Esiste una rabbia che non ha niente a che fare con la cattiveria. È il ruggito di chi sta difendendo la propria fragilità. Oriana Fallaci - 15 set 2006 - facebook.com Vai su Facebook
“Bologna libera”, il 24 aprile in omaggio con Repubblica il libro sulla Resistenza - “Bologna libera” è il titolo del libro che sarà in edicola il 24 aprile in omaggio con Repubblica: un volume con tante immagini d’epoca dedicato alla Resistenza, ottanta anni dopo. Segnala bologna.repubblica.it
La Resistenza abruzzese a Bologna, 80 anni dopo - Venerdì prossimo, 2 maggio, alle 20:30, il Teatro Dehon di Bologna ospita 'Quando il grano maturò | ... Come scrive ansa.it