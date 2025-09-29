Ci era venuto quasi come in pellegrinaggio, tre volte, tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, e la parola pellegrinaggio è davvero giusta trattandosi di un convento, e quale convento.. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Fra Giovanni, pittore di luce e santi, messo nella giusta prospettiva